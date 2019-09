Fotógrafo Rogério Soares revisita trajetória profissional em exposição em Porto Alegre

publicidade

Rogério Soares revisita sua trajetória na fotografia por meio da exposição “Dossiê − 30 anos, Fotografias de Rogério Soares”, com abertura nesta terça-feira em Porto Alegre, das 17h30min às 20h, no Espaço Cultural Correios (Rua Sete de Setembro, 1020). A seleção de imagens demonstra a diversidade de interesses do fotojornalista e mestre em Semiótica.

A mostra, com curadoria do artista visual Fábio André Rheinheimer, contará com diversos suportes para apresentar os trabalhos, como fotografias emolduradas e adesivadas, impressão em tecido e técnicas audiovisuais. Também serão expostos equipamentos utilizados por Rogério ao longo de sua carreira, especialmente dispositivos analógicos. Haverá ainda visitas guiadaSs pelo fotógrafo, conversas com o público e workshop.

Nascido em Porto Alegre, em 1962, na adolescência já buscou se especializar em curso de Fotografia no Senac. Apaixonado por fotojornalismo, frequentava a Livraria do Globo para acompanhar as revistas de fotorreportagens. Ele vendeu o “Fusca” que ganhou ao completar 18 anos para montar seu estúdio de revelação.

Formado em Jornalismo pela Unisinos, Soares atuou sempre como repórter fotográfico em jornais como o Correio do Povo. Lecionou Fotografia e Semiótica em universidades, como Unisinos, ESPM Sul, IPA, UniRitter, UCS e Univali. Recebeu os prêmios ARI de Fotojornalismo em 1995 e do Festival de Cinema de Gramado em 1986, pela Fotografia do filme "A Casa Tomada", na categoria Super-8. Visitação, até 13 de outubro, de terças a sábados, das 10h às 18h, e domingos, das 13h às 17h.