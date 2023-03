Francisco, el Hombre entrega nova versão de “Triste, Louca ou Má”

publicidade

A canção “Triste, Louca ou Má”, da Francisco, el Hombre, lançada em 2016, se tornou um manifesto feminista que continua a ecoar em diversas vozes, como as de Maria Gadú, Liniker, Juliette e Mariana Aydar. Agora, em comemoração aos 10 anos de estrada, a banda dá novos contornos à obra, que foi responsável por catapultá-los ao reconhecimento internacional.

Os integrantes do grupo, Lazúli, Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, Andrei Kozyreff e Helena Papini entregam nesta quarta-feira, dia 8 de março, em todas as plataformas de aúdio, uma versão festiva com energia renovada, mas sem deixar de lado a mensagem potente que “Triste, Louca ou Má”, que traz em seus versos iniciais.

“Um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define

Você é seu próprio lar”

Lazúli ressalta:

“Ela é uma das músicas mais significativas que temos na história da banda, mas, uma vez que uma música nasce, ela não é mais exclusiva sua, ela cria vida própria”.

O videoclipe da canção já soma mais de 39 milhões de visualizações no YouTube. “Isso é ótimo por inúmeros motivos, principalmente, porque a mensagem tem que chegar a todos os cantos e ouvidos possíveis”, complementa.

Releitura

A releitura da Francisco, el Hombre foi baseada na interpretação que o grupo apresenta no Calor da Rua, bloco comandado pelo quinteto no carnaval de São Paulo. “Ter a oportunidade de regravar esse som depois de tanto cantá-lo e saber que a versão original já está muito bem trabalhada com o público nos possibilitou trazer uma uma vibe mais festiva, sem perder a essência da música”, afirma a cantora.

“Triste, Louca ou Má” integra o disco 10 años, previsto para abril e que celebra a primeira década de estrada da Francisco, el Hombre. Essas releituras expressam todas as transformações que o grupo experienciou ao longo dos últimos anos e também irão ecoar em uma turnê comemorativa em 2023. Entre as datas já confirmadas, estão: 10 de março, em Montevidéu, no Uruguai; 11 de março, em Buenos Aires, na Argentina; 17 de março, no Lollapalooza Chile; e a estreia no Brasil, no dia 20 de abril, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Para somar na celebração dos 10 anos na estrada, a banda vai lançar uma nova tiragem limitada de discos de vinil deste trabalho. A nova edição terá capa dupla com encarte duplo e, diferente do primeiro lançamento, o vinil será fumê – resultado da parceria entre os selos Romaria Discos e Amigues do Vinil.

Veja o clipe da canção: