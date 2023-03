Frejat retorna ao Araújo Vianna, com show no próximo sábado, dia 11 de março

publicidade

Frejat retorna ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), no próximo sábado, dia 11 de março, a partir das 21h, com sua nova turnê "Frejat Trio: Eletro Acústico", apresentando um repertório com novos arranjos para seus grandes hits. Os ingressos estão à venda na Sympla.

O show surgiu a partir das condições impostas ao mundo nos últimos anos. No contexto do isolamento familiar, durante o período mais duro da pandemia, o músico deu vazão a alguns desejos antigos. Um deles, muito significativo: aproveitando a proximidade com o filho Rafael, estabeleceu de vez uma parceria musical fazendo algumas jams - que se transformaram em lives.

Essa situação de ‘aprisionamento temporário’ inspirou Frejat a arquitetar de vez um projeto antigo: criar uma sequência para o show que ele já vinha fazendo pré-pandemia, onde subia no palco no formato voz e violão.



Inspirado pela tradição do rock em configurar shows mais intimistas em trios, convidou Maurício Almeida, seu atual guitarrista, para o projeto, formando assim o Trio junto com Rafael Frejat. Além de guitarrista, amigo e parceiro, mostrou um entrosamento com Rafael nas seis cordas, apoios vocais, incursões por outros instrumentos.

A seleção musical

Frejat Trio investe nos grandes sucessos, com um set list de sua obra como "Amor Pra Recomeçar", "Segredos", "Sobre Nós Dois" e o "Resto do Mundo" e hinos do Barão Vermelho, originalmente acústicos, como "Flores do Mal" e "Por Você".

O trio mergulha em algumas preciosidades, aquelas que ficam um pouco ‘escondidas’ na discografia de Frejat e que ganham novas roupagens como “Bumerangue Blues”, de Renato Russo; “Poema”, parceria com Cazuza, além de versão inédita de “Fadas”, de Luiz Melodia, que surge como homenagem ao seu parceiro e amigo que morreu em 2017.