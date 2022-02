Fresno apresenta remixes do álbum ‘Vou ter que me virar’

publicidade

Músicas remixadas não são novidade na trajetória da Fresno. Lucas Silveira (vocal e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria) encontraram nesse formato uma maneira de explorar possibilidades e de ter a liberdade sonora, o que ganhou força desde o lançamento da playlist ‘INVentário’. “O remix mostra realmente onde dá pra chegar com uma música nossa, neles somos mais arriscados”, reflete o vocalista.

Depois das muitas versões que o disco ‘Vou ter que me virar’– lançado em novembro de 2021 – teve nas mãos dos próprios integrantes, agora, o álbum recebe novos desdobramentos com o primeiro compilado de remixes. O EP ‘VTQMV RMXS 01’, que conta com a faixa-título, e “Já Faz faz tanto tempo” na tracklist, chega nas plataformas de streaming.

A Fresno anunciou, recentemente, o retorno aos palcos com a turnê de ‘Vou ter que me virar’. Até o momento, já tem como datas confirmadas: 27 de março, no Lollapalooza Brasil, em São Paulo; 23 de abril, em Porto Alegre ; 13 de maio, em Belo Horizonte; 28 de maio, no Rio de Janeiro; 4 de junho, de volta à capital paulista; e 9 de julho, em Curitiba.