Gabriel Diniz já tinha novo hit para ser lançado com Simone e Simaria

Gabriel Diniz tinha uma série de novas parcerias musicais já previstas, algumas em estágio mais avançado. Entre essas está "Chá de Cama", que Gabriel gravou ao lado de Simone e Simaria. As irmãs já haviam se apresentado algumas vezes ao lado de cantor e toparam na hora o convite para uma parceria musical nova.

A letra é uma composição que Gabriel havia comprado no ano passado, de um dos autores do hit "Jenifer". A música já estava em fase de finalização e seria lançanda ainda neste semestre. O trio já havia gravado a parte das vozes e uma das ideias é lançar a canção com uma forma de homenagem ao cantor.