Galã de Bollywood morre aos 46 anos após ataque cardíaco

Morreu neste sexta-feira (29), aos 46 anos, vítima de ataque cardíaco, o ator indiano Puneeth Rajkumar, conhecido também como Appu. A notícia foi divulgada pela BBC.



De acordo com o veículo, o astro não resistiu, embora tenha sido levado às pressas para um hospital de Bangalore, Índia, depois de receber o diagnóstico feito por um médico da família.

"Apesar dos procedimentos avançados e tentativas prolongadas, o paciente continuou sem responder. O grupo de médicos usou todos os esforços para salvá-lo. Ele foi declarado morto às 14h30 [hora local]", diz comunicado do hospital.

Rajkumar é o segundo maior galã de Bollywood que morreu em menos de dois meses pelo mesmo motivo; no começo de setembro, Siddharth Shukla faleceu aos 40 anos e chocou o país. Ainda de acordo com o noticiário internacional, os fãs lotaram a parte de fora do hospital assim que souberam da internação do astro indiano.

Em seu currículo, Appu protagonizou mais de 25 filmes, sendo um dos astros mais bem pagos do cinema indiano. Atuou nas produções Raam (2009), Jackie (2010), Hudugaru (2011) e Raajakumara (2017), nas quais apareceu como a estrela principal.