Gatinha da Cracolândia faz novas revelações no "Domingo Espetacular"

No Domingo Espetacular deste fim de semana (5), Roberto Cabrini volta a entrevistar Lorraine Romeiro, a gatinha da Cracolândia na Grande Reportagem. A jovem, que já foi apontada como chefe do tráfico no maior ponto de consumo de drogas do Brasil e sempre negou tudo, inclusive ao próprio jornalista, faz novas revelações.

Cabrini entra no presídio de segurança máxima em que ela está presa. Frente a frente com o jornalista, ela confessa que mentiu: “Eu estava vendendo drogas”. Ela faz ainda outras importantes revelações, entre lágrimas e detalhes surpreendentes.

Luta contra o Parkinson

Em outra reportagem, o público acompanha o médico brasileiro que desenvolve nos Estados Unidos um tratamento experimental que pode mudar a vida de pacientes que sofrem com algumas doenças degenerativas.



O repórter André Tal entrevista o médico Marc Abreu sobre suas pesquisas na área e faz uma revelação. "A partir de agora, vou quebrar o silêncio sobre algo que há anos eu tenho tentado esconder", diz ele, antes de anunciar que tem Parkinson e participa do estudo realizado pelo médico na Universidade Yale, onde Abreu atua como professor e pesquisador.

Repórter especial da Record TV, André Tal tem uma carreira de mais de duas décadas no jornalismo e, durante oito anos, foi correspondente internacional da emissora em Nova York, Tóquio e Londres.

Com apenas 43 anos, ele começou a apresentar os sintomas, em 2018. Na reportagem, ele conta como a doença tem afetado sua rotina nos últimos anos e mostra, na condição de repórter e paciente ao mesmo tempo, como é o tratamento que promete dar mais qualidade de vida aos pacientes que sofrem de Alzheimer, esclerose ou Parkinson.

