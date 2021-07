Geórgia e Thiago são eliminados do Power Couple com 4,59% dos votos

publicidade

O Power Couple Brasil 5 chegou ao fim para Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo! O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta terça-feira (20) com 4,59% dos votos. Eles perderam a disputa contra Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e Mari Matarazzo e Matheus Yurley pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

A 11ª DR do reality foi formada após o resultado da Prova dos Casais Especial, que aconteceu na última segunda-feira (19). Li Martins e JP Mantovani venceram a atividade e escaparam da berlinda.

Com isso, os demais participantes encararam a votação do público.

No confinamento, Geórgia e Thiago mostraram que são parceiros na convivência e no jogo. A dupla evitou brigas entre si e com os demais colegas. Carol e Jonjon, Deborah e Bruno e Li e JP foram grandes aliados e compartilharam diversos episódios divertidos com o casal.

Entretanto, é quase impossível não protagonizar uma discussão no reality. O momento mais tenso da dupla na Mansão Power aconteceu após o jogo da discórdia em que eles tiveram atritos com Dany e Fábio.

Até a última DR, Geórgia e Thiago conseguiram se manter ilesos na berlinda. Eles se saíram muito bem nas dinâmicas individuais e em dupla, conquistando o posto de Casal Power por três vezes.

Infelizmente, o casal não teve a preferência do público e foi eliminado nesta terça-feira (20).

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 5 vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 22h30; e aos sábados, às 23h00, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais!