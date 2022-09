George Clooney e Julia Roberts em filme

publicidade

George Clooney e Julia Roberts, vencedores do Oscar, voltam à telona como um casal divorciado reunido novamente graças a uma missão em comum. Em “Ingresso Para o Paraíso” eles querem impedir sua filha, completamente apaixonada, de cometer o mesmo erro deles no passado – se casar.

Ingresso Para o Paraíso

A comédia romântica aponta para o imaginado: a doce surpresa das segundas chances. Lily, vivida por Kaitlyn Dever, é a filha do casal, uma jovem recém-formada na Universidade de Chicago. Ela viaja para uma formatura, em Bali, e se apaixona abruptamente por um local balinês. Impulsivamente decide se casar e a decisão inesperada da jovem faz com que seus pais decidam viajar às pressas para a ilha, para tentar impedir que a filha avance na ideia. Daí em diante, as ações e reações podem acabar aproximando novamente os dois, sendo uma oportunidade de repensar, a partir do casamento da filha, o próprio relacionamento. Dirigida por Ol Parker, o mesmo de “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!”, “Ingresso Para o Paraíso” foi filmada em Queensland, na Austrália, e contou com incentivos do governo federal australiano e da agência de cinema Screen Queensland, por meio do programa Estratégia de Incentivo à Produção.

Men - Faces do Medo

A outra novidade nas telonas vem com suspense, ao estilo terror febril e mutante em “Men - Faces do Medo”, do provocativo realizador britânico Alex Garland. Na trama, depois de uma tragédia no casamento, a jovem Harper, vivida por Jessie Buckley, se retira sozinha para uma casa de campo querendo encontrar um lugar para se curar do corrido. O que inicia como proposta de vivência bucólica e revigorante se transforma em um contexto de tensão e medo. Quando alguém ou algo da floresta ao redor parece estar perseguindo a moça, o pavor fervente “torna-se um completo pesadelo habitado por suas memórias e medos mais sombrios”.

O Próximo Passo

Saindo da tensão para a comédia dramática, da França chega aos cinemas “O Próximo Passo”, que já levou mais de 1,5 milhão de espectadores aos cinemas na França. A direção é do realizador francês Cédric Klapisch, o mesmo de “O Albergue Espanhol” e “Bonecas Russas”. A trama acompanha o processo de redescoberta e superação de uma promissora bailarina após sofrer um doloroso trauma durante uma apresentação. Marion Barbeau, integrante da companhia Balé da Ópera de Paris, surge na tela em seu primeiro papel como atriz. “O Próximo Passo” integrou a seleção do Festival Varilux de Cinema Francês 2022 e obteve vários e importantes elogios do público e da crítica.

Rico em belos movimentos e coreografias, o filme tem no elenco importantes nomes do cinema francês como Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmai e François Civil. Para embalar os movimentos dando ainda mais realismo às cenas, há também participação do coreógrafo, dançarino e compositor israelense Hofesh Shechter como parte do elenco e responsável pelas coreografias e músicas do filme. Tudo para conduzir a trama, focada em Elise, uma jovem e talentosa bailarina que tenta avançar em seus desafios diários, mesmo estando com o corpo e o coração feridos.

