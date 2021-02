Geraldo Luís testa positivo para o novo coronavírus

publicidade

O apresentador da Record TV Geraldo Luís testou positivo para covid-19. Ele publicou um vídeo nas redes sociais na quarta-feira, 24, para dar notícias aos seguidores no Instagram. "Infelizmente testei positivo para o covid. Estou bem, sintomas leves, garganta raspando, sem febre alta, respiração normal. Meus médicos estão acompanhando tudo certinho, graças à Deus", afirmou. O filho dele, João, também fez testes, que deram negativo.

"Espero que vocês fiquem com pensamento positivo, porque eu já saí dessa. Mesmo diabético, a minha saúde é muito boa e eu não brinco", ressaltou. O programa A Noite é Nossa, que estreou em 20 de janeiro com Geraldo, está sendo comandado agora por Luiz Bacci.

Em outro momento, ainda no Instagram, Geraldo Luís publicou mais um vídeo, na qual ele aparece com máscara ao lado da médica Ludhmila Abrahão Hajjar. "Sigo com fortes dores no corpo, parece uma gripe forte e tosse seca. Como sou diabético e pra nós tudo complica, fui ao encontro e me mediquei com a respeitada Ludhmilla, que fez todos os exames necessários. Tomografia, sangue, coração e pernas para evitar um risco de trombose em caso do covid. Meu pulmão está limpo! Sigo medicado já em total repouso", afirmou.

A profissional de saúde disse que o apresentador da Record TV irá fazer tratamento em casa, com uso de medicações. Ambos fizeram um alerta sobre o aumento no número de casos relacionados ao novo coronavírus e pediram para que as pessoas sigam se protegendo, que evitem aglomerações e fiquem atentos ao surgimento dos principais sintomas.