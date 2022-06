Gilberto Schwartsmann autografa "A amante de Proust”

publicidade

O médico e escritor gaúcho Gilberto Schwartsmann lança nesta quarta-feira, das 18h30min às 21h, o romance “A amante de Proust” no Foyer do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n).

Editado pela Sulina, o romance, segundo o autor, mergulha no chamado “lago desconhecido”, expressão usada por Marcel Proust na obra-prima com sete volumes “Em Busca do Tempo Perdido”, para descrever os mistérios da mente humana. A obra passeia pela intelectualidade francesa, tendo como pano de fundo Proust e suas vivências, a partir de uma personagem-narradora que convive com grandes nomes da intelectualidade à época do autor francês nascido em 10 de julho de 1871 e morto em 18 de novembro de 1922. É o oitavo livro de Schwartsmann.

Haverá nova sessão de autógrafos na livraria Travessa, no Rio de Janeiro, no próximo dia 14 de julho.