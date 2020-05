Glau Barros, Daniela Mercury e Matheus e Kauan agitam essa sexta-feira

publicidade

A agenda de hoje uma sexta-feira repleta de shows e apresentações para se divertir em casa. Vários artistas se apresentam hoje em suas plataformas digitais para animar o público de casa e arrecadar doações para ajudar aqueles que foram prejudicados com o noco coronavírus. Um dos destaques da noite é a cantora Glau Barros, que se apresenta no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa".

Festival Rebel Vive

Hoje, às 17h, o festival conta com a apresentação de Homobono, Anna Lu, Bulo, Juliana Linhares, Dionísio Souza, Paola Kirst e Pedro Borghetti, para animar A sexta-feira. O evento será transmitido no Instagram da casa de shows Audio Rebel.

Glau Barros

A cantora se apresenta hoje, às 18h, no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa", com um show que traz muito samba e MPB. O papo da cantora com o editor de Cultura Luiz Gonzaga Lopes vai abordar seu primeiro disco “Brasil Quilombo”, sua carreira como cantora e atriz, O que ela está fazendo durante a pandemia e muito mais. A apresentação será transmitida no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Festival Rap Contra a Fome

Às 18h, no canal oficial da PineApple Storm no Youtube , se apresentam os artistas Filipe Ret, Delacruz, Xamã, Chris, Cesar MC, Knust, DK47, Kiaz e Azzy. O festival tem como objetivo arrecadar doações para projetos que estão ajudando aqueles que foram prejudicados com a Covid-19.

Caio Padilha

O artista Caio Padilha é a atração de hoje do Festival DoSol. A apresentação acontece às 18h no Instagram e Youtube do festival.

Maldigo

A banda se apresenta às 18h, no Instagram do Centro Cultural Belchior. A apresentação faz parte do projeto #NoCentroDaSala, e conta com um pocket show da banda Maldigo, com um repertório de clássicos do rock gótico e músicas autorais do grupo.

Ana Gabriela

A cantora se apresenta hoje, às 19h, em seu canal oficial do Youtube , com diversas músicas que prometem agitar os fãs.

Mauricio Pereira e Chico Bernardes

O cantor, compositor, jornalista, ator e instrumentista, Maurício Pereira, se apresenta no #EmCasaComSesc. O show conta com a participação especial do músico Chico Bernardes. A live será transmitida às 19h, no Youtube e Facebook do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Daniela Mercury

Às 20h, Daniela Mercury fará um show especial diretamente de sua casa, com um repertório repleto de sucessos da cantora e algumas surpresas. A live será transmitida em seu canal oficial do Youtube .

Rosa de Saron

A banda fará uma live solidária em seu canal oficial do Youtube , em prol do Instituto Haroldo. A apresentação ocorre nessa sexta-feira, a partir das 20h.

Felipe Araújo

Felipe Araújo se apresenta hoje, às 20h, na live "Eu & Vocês, Atrasadinha em Casa 2", em seu canal oficial do Youtube .

Ronaldo Silva

O artista se apresenta hoje, às 20h30, no Facebook do Espaço Cultural Apoena.

Denise Weinberg - Espetáculo "O Testamento de Maria"

Todas às segundas, quartas e sextas, acontece uma apresentação teatral no Youtube do Sesc São Paulo, às 21h30, com o projeto #EmCasaComSesc. A atração de hoje é Denise Weinberg com o Espetáculo "O Testamento de Maria".

Tereza Cristina

A cantora e compositora se apresenta hoje, às 22h, em seu perfil do Instagram .

Matheus e Kauan

A dupla se apresenta hoje, às 22h45, em seu canal oficial do Youtube . No repertório, Matheus e Kauan cantarão seus sucessos e músicas de seu novo álbum.

*Sob supervisão de Marcos Santuario