Glau Barros homenageia Lupicínio Rodrigues

Nesta quinta-feira, às 20h, na data que marca 107 anos do nascimento de Lupicínio Rodrigues, a cantora Glau Barros, acompanhada de Edu Moreira, presta homenagem a este que é um dos nomes mais celebrados da música popular brasileira. O show ocorre no Café Fon Fon, em Porto Alegre. A transmissão será pelo Instagram e Facebook do Café Fon Fon e pelo canal do YouTube da cantora. A premiada sambista apresenta sucessos do compositor gaúcho, como “Cadeira Vazia”, “Nervos de aço” e “Felicidade”. Estas composições, que se tornaram clássicos populares, ganham releituras da cantora.

Glau Barros desenvolve uma intensa e permanente carreira profissional desde 1990, apresentando-se em alguns dos principais palcos do RS e de outros Estados brasileiros. Entre suas últimas realizações, destacam-se o projeto “50 Sons da Glau” (2020), websérie publicada em seu canal no YouTube com canções e relatos de sua vida e carreira, e, mais recentemente, o projeto Sambaobá – A Raiz Feminina do Samba Sul (2021), pesquisa que se propõe identificar e localizar a presença da mulher compositora de samba no RS.