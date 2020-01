Gramado in Concert traz o melhor da música erudita em mais de 30 shows gratuitos

publicidade

Com o encerramento do Natal Luz, fevereiro será palco do VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música, a próxima atração no calendário de eventos da cidade serrana. A sexta edição tem lançamento hoje, na Sala Diamante do Hotel Serra Azul. O evento acontece de 7 a 15 de fevereiro e vai oferecer ao longo de nove dias de duração, o melhor da música erudita em programação totalmente gratuita, com grupos nacionais e estrangeiros de países como Estônia e Bulgária, por exemplo.

A atração conta com 36 concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas, além de oficinas que recebem cerca de 400 alunos do Brasil e de 11 países da América Latina. Estarão presentes 12 professores estrangeiros e outros 21 brasileiros. A programação do evento contará com diversos grupos de câmara e orquestras brasileiras e terá a participação de três orquestras jovens internacionais.

Estímulo à criação de novos músicos

O Gramado in Concert promove dois concursos com o objetivo de estímulo à criação, formação e valorização de jovens músicos bem como sua profissionalização. São os concursos de Composição Erudita e Jovens Solistas, que premiam em dinheiro os vencedores e a cada ano vem crescendo o número de inscritos que buscam esse reconhecimento.

O secretário de Cultura de Gramado, Allan John Lino - criador da Orquestra Sinfônica de Gramado - destaca que o Gramado in Concert é uma atividade cultural do município, ressaltando a concepção pedagógica do evento. A abertura do evento no dia 7, 20h, na Expogramado, será com a Orquestra Sinfônica de Gramado. No sábado, 8, o Duo Stankov, formado por Ivo e Lachezar (Bulgária) se apresenta às 17h30min, no Serrazul Hotel.

No mesmo local, às 20h, Tallinn Old Town Music School String Orchestra (Estônia) fará o grande concerto da noite. O festival é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner. Mais informações podem ser encontradas no site do Gramado in Concert.