Grammy Latino faz homenagem a Marília Mendonça: "Muita falta"

Marília Mendonça foi homenageada pelos organizadores do Grammy Latino. O prêmio, por meio das redes sociais, lamentou a morte da cantora sertaneja e ressaltou o legado deixado por ela. A artista morreu aos 26 anos, na sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

"Marília Mendonça foi uma jovem cantora/compositora promissora e voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil. Ela fará muita falta, mas seu legado viverá através da sua música. Nossos corações estão com sua família durante este momento difícil", escreveu Manuel Abud, CEO do The Latin Recording Academy.

A artista, que acumulou indicações em prêmios ao longo da carreira musical, vendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o projeto Todos os Cantos.

