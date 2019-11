"Grande Encontro - Músicas do Gaúchos" homenageará este ano sonoridade da mulher

publicidade

Com a proposta de reunir as mais autênticas músicas gaúchas, o “Grande Encontro - Músicas do Gaúchos” chega à sua 7ª edição, com show, nesta terça-feira, a partir das 20h30min, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A apresentação em Porto Alegre contará com a participação de 141 artistas e prestará homenagem à mulher gaúcha. A participação especial fica a cargo dos grupos multiculturais As Assadoras (Gurias da Comparsa Cabeça de Toro) e As Anitas. Os ingressos para participar do evento estão disponíveis no site Minha Entrada.

Como nas edições anteriores, a seleção busca retomar músicas ícones e referências à cultura regional que se tornaram patrimônio coletivo do Rio Grande do Sul, com sua voz e cantar, que identifica memórias e sonhos, além de tratar da realidade do Estado e seus símbolos.

Também foram convidadas quase 30 artistas, entre elas, Cristina Sorrentino, Charlise Bandeira, Juliana Spanevello, Shana Müller, Tatiéli Bueno, Gisele Guimarães, Janaina Maia, Gracieli de Souza, Marcia Freitas, Sara, Suzane Paz, Oristela Alves, Fernanda Lopes, Gaby Schüster, Pietra Hermes, Lu Schiavo, Nair Terezinha, Patrícia Pedrozo, Carol e Camila, Luiza Gomes, Lizi Barbosa e Ana Cláudia Rizzato.

Fábrica dos Gaiteiros

Além das mulheres, será feita homenagem à Fábrica de Gaiteiros, projeto que forma alunos de acordeão diatônico, e a Wilson Rodrigues Poso, pela produção de músicas gaúchas, gravando e documentando obras, como disco de Os Serranos, Os Monarcas, Jayme Caetano Braun.

Também poderão ser conferidas performances de João Luiz Correa e Paullo Costa na canção “Um Bagual Coveador; Joca Martins e Angelo Franco na “Na Baixada do Manduca; Juliano Gomes e André Teixeira” na “Pra Bailar de Cola Atada”; Renato Borghetti, Daniel Sá, Pedrinho Figueiredo e Vitor Peixoto na “Barra do Ribeiro”; João de Almeida e Os Fagundes na “Vozes Rurais”; Erlon Pericles e Mauro Moraes na “Feito Carreto”; Wilson Paim, Francisco Oliveira e Janaina Maia na “Vitória-Régia; Daniel Torres e Dante Ramon Ledesma na “Latinamente Só”, entre outras.