"Grey’s Anatomy": novidades da nova temporada

publicidade

A 19ª temporada de “Grey’s Anatomy” estreiou na quinta-feira, dia 6 de outubro, nos Estados Unidos. E o que já se sabe é que a protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) aparecerá em apenas oito episódios. Já, no Brasil, o público começa a assistir a temporada 18, disponível, por enquanto, somente na Star +.

A ausência de Ellen Pompeo deve-se a outros projetos da atriz. Ela assinou com a plataforma Hulu para estrelar uma série inédita e já disse abertamente que “Grey’s Anatomy” deveria ser encerrada.

O que se sabe da temporada 19:

A volta do personagem Addison Montgomery, vivida pela atriz Kate Walsh. E a chegada de um novo grupo de cinco residentes. Se o novo grupo for caristmático, como o da primeira temporada, pode ser que a série ganhe um novo folego. No elenco estão Alexis Floyd (Inventando Anna), Niko Terho (The Thing About Harry), Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reinado) e Harry Shum Jr. (Glee).

Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) devem voltar. Eles estão fugindo da polícia depois do que Owen fez.