Grupo Bochincho comemora 20 anos em turnê

Neste sábado, o grupo Bochincho se apresenta em Cachoeirinha, a partir das 22h30min, no Cavern Pu (Flores da Cunha, 340). O show marca o retorno da banda aos palcos para comemorar sua turnê de 20 anos de história. A grande surpresa para os fãs é o retorno do vocalista Zezinho Cardoso, muito querido pelo público, após um afastamento de sete anos.



Nesses 20 anos de carreira, o grupo Bochincho se destacou no cenário musical com sua característica marcante em cima do palco, contagiando o público com a alegria da boa música gaúcha. Trazem na bagagem 9 discos lançados e colecionam diversos sucessos radiofônicos como “Eu Vou Pagar Pra Ver”, “Aprenda Coração”, “Fazer Valer”, “Sou o Cara” e “Tá Doidona”. Ainda em fevereiro, o grupo Bochincho irá lançar um single inédito, que fará parte de um novo álbum que está sendo preparado para 2022.