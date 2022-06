Grupo Cordas ao Vento retorna na série Música de Câmara da Ospa

publicidade

Após uma pausa nas atividades, o grupo Cordas ao Vento volta a se apresentar na Série Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A Sala de Recitais da Casa da Ospa recebe neste domingo, 5 de junho, a nova formação do grupo, que reúne os músicos da sinfônica, Érico Marques (oboé), João Senna (viola), Leonardo Bock (violino), Francisco Coser (violino) e Pablo Schinke (violoncelo) com a harpista convidada Maini Moreno. As apresentações da Série Música de Câmara ocorrem sempre aos domingos, às 18h, e têm entrada franca, por ordem de chegada.



Sobre o repertório

Para este recital, o grupo Cordas ao Vento elegeu um programa leve, iniciando por uma peça barroca de muita energia e caráter virtuosístico escrita pelo compositor Antonio Vivaldi (1678-1741) na qual a harpa faz as vezes de baixo contínuo acompanhando o violino e o violoncelo.

Em seguida, oboé e harpa trazem uma atmosfera neoclássica com o bucólico segundo movimento da “Sonata para Oboé”, obra essencial do repertório do instrumento composta pelo francês Camille Saint-Saëns (1835-1921) no ano de sua morte. Integra um ciclo de peças para sopro, que inclui ainda sonatas para clarinete e fagote, um esforço do compositor para expandir o repertório para instrumentos que pouco figuram como solistas.

Outra composição de Saint-Säens, “O Carnaval dos Animais” é lembrada em “O Cisne”, com o famoso solo de violoncelo que alude à ave deslizando pela água. Este foi o único movimento da obra que o compositor permitiu ser tocado em público durante sua vida.

Após, o grupo executa “Miniaturas”, do nacionalista tcheco Antonín Dvořák (1841-1904). A peça conta com quatro movimentos curtos, cada um com uma atmosfera definida e contrastante, convidando o ouvinte a associar imagens, sentimentos e lembranças a cada um deles.

A apresentação termina com “Divertimento”, de Bernhard Henrik Crusell (1775-1838), clarinetista e compositor sueco-finlandês. Ao mesmo tempo em que explora o virtuosismo, a obra lembra uma ópera em que o oboé seria a voz soprano.