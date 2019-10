Grupo de K-pop Kard chega em Porto Alegre para show nesta terça

publicidade

O grupo de K-pop Kard chega em Porto Alegre, nesta terça-feira, para o show da "Wild Kard Tour", no Opinião, às 20h. Formado pelo quarteto J. Seph, B.M., Somin e Jiwoo, a banda vai apresentar as coreografias e as canções que se tornaram extremamente populares como são os casos dos hits "Oh NaNa", "Don't Recall" e "Hola Hola".

Com dois EP’s lançados, músicas que emplacaram no Top 10 do iTunes, aparições em comerciais da LG e excursões que já tiveram datas com ingressos esgotados em todos os continentes, a banda promete fazer um show de k-pop cheio de alegria e de animação, algo nunca antes visto na capital gaúcha.

O Kard é um grupo de k-pop, criado em 2016 pela empresa de entretenimento DSP Media, uma das maiores da Coreia do Sul. Com lançamento do primeiro single "Oh NaNa", a banda se tornou conhecida em todo território asiático com aparições em programas de televisão e a realização de diversos shows.

Além de fazer parte do topo de diversas paradas musicais coreanas, Kard também virou sucesso em países como Estados Unidos, Suécia, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, França e o Brasil.

Na América do Sul, Kard já passou pela Argentina, Chile e o Peru. Com a "Wild Kard Tour" o quarteto realiza a sua terceira turnê em terras brasileiras, por onde já contou com dois shows com ingressos esgotados em São Paulo e sessões de autógrafos no Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Fortaleza.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Verse do Centro Histórico (rua Andradas, 1444, Galeria Chaves) e no Shopping Lindoia (avenida Assis Brasil, 3522, Jardim Lindoia).

Os valores para Pista são R$ 400 (inteiro), R$ 200 (meia-entrada) e R$ 210 (solidário). Para o Mezanino, os bilhetes custam R$ 300 (inteiro), R$ 150 (meia-entrada) e R$ 160 (solidário). O ingressos solidário é referente a doação de um 1kg de ração para cães ou gatos.

O show ainda terá ingressos para Hi-Touch, que oferece um Meet&Greet com a banda, e para Foto em Grupo. Os dois custam R$ 100 cada e não são válidos sem a apresentação do ingresso original.