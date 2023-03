Grupo de reggae Planta & Raiz se apresenta em Gravataí

publicidade

Celebrando 25 anos de carreira e o lançamento da sua turnê acústica, o grupo de reggae Planta & Raiz se apresenta neste sábado, 11 de março, às 20h, no Quintal do Clube, em Gravataí (RS). A apresentação serve como aquecimento para um grande momento da banda: no dia 24 deste mês, sobe ao palco do Lollapalooza.

A banda chega animada com as novas versões de canções clássicas como "Com Certeza" e "Dois Passos do Paraíso" tocadas na gravação do show que deu origem ao mais recente álbum "Acústico Planta & Raiz". Com oito faixas inéditas, o trabalho traz participações de Vitor Kley, Armandinho e Maneva.

SOBRE A BANDA

Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o Planta & Raiz é uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro, ajudando a abrir espaço para dezenas de grupos que vieram depois.

Com 25 anos de estrada, a banda é dona de diversos hits como “Com certeza”, “Dois Passos do Paraíso”, “Oh, chuva”, “Aquele Lugar”, “Gueto do Universo/Dias de luta, dias de glória”, entre outros.

O último álbum de estúdio da banda, “Exército Delirante”, produzido por Daniel Ganjaman, com participações especiais de Haikaiss e Oriente, rendeu uma turnê homônima que passou por 15 estados e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows.

O álbum acústico chega para coroar 25 anos de jornada musical onde o público fiel tornou o grupo um dos mais longevos da história do reggae brasileiro.

SERVIÇO:

Planta e Raiz - Turnê acústico

Data: sábado, 11 março de 2023

Horário: a partir das 20h

Local: Quintal do Clube

Endereço: Rua Benjamin Constant, 410, Passo das Pedras, Gravataí (RS)

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.