Grupo Fato apresenta o show 'Claro Movimento'

publicidade

O grupo curitibano Fato, em turnê pelo Mercosul, apresenta o show “Claro Movimento” hoje, 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Em cena, todos integrantes cantam e tocam tamancos de fandango caiçara (com os pés) e a Tamancalha, batedor manual de tamancos criado para o grupo. Ingressos pelo site Sympla.

O show, com direção de Márcio Mattana, conta com 11 canções do novo álbum do grupo, quatro que marcaram a sua trajetória e uma inédita, que reverencia os índios Nambiquara. O cenário e o figurino remetem às canções que abordam temas como movimento, transformação, paisagens, distâncias e passagem do tempo.

Os figurinos são assinados por H-AL - Alexandre Linhares e Thifany F., dupla que veste o Fato desde 2011 e que trabalhou com Elza Soares. Para este trabalho, eles se inspiraram nos viajantes exploradores e na viagem, em referência aos caminhos percorridos e bagagens que as pessoas costumam carregar. No palco estão Grace Torres (teclados); Ulisses Galetto (baixo e violão); Priscila Graciano (bateria e percussão); Daniel Fagundes (guitarra, baixo e percussão) e Andrezza Prodóssimo (acordeom, teclados e percussão corporal).

Claro Movimento

O nono álbum da carreira do Grupo Fato, “Claro Movimento” foi produzido pelo carioca João Cavalcanti e mostra a maturidade de quase 30 anos do grupo. O nome do disco é inspirado nos títulos das canções: “Claro”, com música de Grace Torres e letra de Benito Rodriguez; e “Movimento”, canção-síntese de Antônio Saraiva com apenas nove palavras. O trabalho consolida a sonoridade do grupo criada com combinações musicais que mesclam elementos tradicionais da cultura paranaense e universal, com instrumentos convencionais e outros criados pelo grupo, como a Tamancalha. Tudo isso interage com doses de intervenções eletrônicas como loops, processamentos e programações. Neste novo trabalho, a percussão corporal passou a integrar os arranjos.