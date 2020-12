Grupo Galpão encerra Palco Virtual 2020 com leitura on-line de “Romeu e Julieta”

publicidade

A mais famosa história de amor da humanidade situada dentro do contexto da cultura popular brasileira é o mote de “Romeu e Julieta”, adaptação do Grupo Galpão para o clássico de Shakespeare, que ficou em cartaz de 1994 a 2013. Pela primeira vez, o trabalho do grupo mineiro será apresentado em formato de leitura, ao vivo e no ambiente digital, para o encerramento da programação do Palco Virtual 2020, promovido pelo Itaú Cultural. A atração gratuita pode ser conferida às 20h de hoje, pela plataforma Zoom, com ingressos limitados a 270 lugares, a serem reservados pelo Sympla. Após, haverá bate-papo com a plateia. Informações no site www.itaucultural.org.br.

Gabriel Villela dirige o elenco, formado por nove atores, que manterá a atmosfera do espetáculo, que ficou no repertório do Galpão por 9 anos e que há 7 não é apresentado. Na montagem original, o grupo transportou a trama do casal apaixonado, filho e filha das famílias rivais Capuleto e Montéquio, para a cultura popular brasileira. Com uma linguagem inspirada no escritor Guimarães Rosa e no sertão mineiro representada em cenário, figurino, adereços, música e na figura do narrador, o espetáculo virou um marco do teatro brasileiro no período. Foram mais de 250 apresentações por 10 países, tendo como ponto máximo o palco do Shakespeare Globe Theatre, em Londres. Da peça original, contará com alguns trechos de vídeo e a trilha sonora nas passagens de cena da leitura.



Na tela, além do narrador, interpretado por Antonio Edson, e do ator convidado Leonardo Rocha, o elenco é composto por Beto Franco, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Inês Peixoto, Julio Maciel e Teuda Bara. “A encenação de Romeu e Julieta do Galpão era muito vigorosa”, recorda o ator Eduardo Moreira. “É um texto muito bonito, rico, interessante, e por isso tivemos que fazer cortes claros nele, com concisão, para manter a fidelidade de agora ser uma leitura de fato”, pontua. Criado em 1982, o coletivo de Belo Horizonte desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa e busca de linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de comunicação com o público.