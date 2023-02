Grupo musical Expresso 25 homenageia Tom Jobim

publicidade

Grupo musical criado há 58 anos na capital, o Expresso 25 mostra seu novo projeto, Suíte Tom Jobim, em duas apresentações nesta quarta e quinta-feira, dias 8 e 9, às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250), em Porto Alegre. Os espetáculos, que estão dentro da programação do Porto Verão Alegre, reúnem algumas das mais importantes composições do maestro soberano, como Desafinado, Insensatez, Águas de Março, Wave, Corcovado e Chega de Saudade. Os ingressos estão à venda no site do festival.



Com direção artística, regência, arranjos e o piano do maestro Pablo Trindade-Roballo, o repertório conta com 15 canções de Tom Jobim, além de quatro peças instrumentais, com uma roupagem especial para as 38 vozes do grupo. No palco, também estarão Everson Vargas no contrabaixo, Rubens Baggio no violão, Ricardo Arenhaldt na bateria, Federico Trindade na percussão e Eduardo Linn na marimba. A direção cênica é de Deborah Finocchiaro e o figurino de Antônio Rabadan.



"O Expresso 25 está de gala para interpretar a Suíte Tom Jobim, para a qual fiz uma seleção de obras e menções do maestro que tem dialogado comigo, especialmente desde que estou no Brasil", conta o maestro Pablo Trindade-Roballo, que nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e seguiu boa parte de sua carreira em nosso país. "É um espetáculo de afetos, de emoções, de harmonias, de empatia e de muitas histórias", completa.



Vozes pelo mundo

O Expresso 25 é referência na interpretação coral da música popular brasileira, sob a condução do uruguaio Pablo Trindade-Roballo desde 1996. “Pablo é um músico universal”, disse Hermeto Pascoal, com quem o maestro se apresentou em 2006. Depois de Hermeto vieram Guinga, Celso Viáfora e Ivan Lins, em um caminho sem volta na representação da beleza e da complexidade da música brasileira. Com sede no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, que atualmente sedia seis corais, o Expresso 25 já se apresentou em 21 países da Europa e da América Latina, razão pelo qual considera estar sempre “de malas prontas” para mais uma turnê. Neste ano, o projeto Suíte Tom Jobim realizará uma turnê por dez cidades do interior do Estado. O projeto é financiado pela Lei Rouanet, com patrocínio da STIHL e de pessoas físicas.



Serviço

Suíte Tom Jobim no Porto Verão Alegre 2023

Com o grupo Expresso 25 e direção artística, regência, arranjos e piano do maestro Pablo Trindade-Roballo

Dias 8 e 9 de fevereiro, quarta e quinta, às 20h

Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Rua Germano Petersen Júnior, 250 – Auxiliadora – Porto Alegre/ RS)