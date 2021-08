Grupo Pandora de Teatro apresenta “Onde os neandertais vão para morrer”

publicidade

Neste domingo, o Espaço Cultural Jardim Damasceno recebe o Grupo Pandora de Teatro para a apresentação de “Onde os neandertais vão para morrer”, peça que une teatro e audiovisual e conta a história de seis participantes de um reality show feito em uma caverna, que seguem com suas estratégias para vencer sem saber que uma pandemia devastou o país. Inspirado na Alegoria da Caverna de Platão e no pensamento de Achille Mbembe: “A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer”, o espetáculo aborda questões sobre as políticas de vida e de morte. A transmissão ao vivo acontece às 20h, pelo Facebook, e tem duração de 25 minutos, com classificação livre. Após a apresentação, haverá um bate-papo com o Coletivo Ara Ijó.