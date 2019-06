Grupo TIA apresenta espetáculo infantil "João Jiló" neste domingo

publicidade

O espetáculo infantil sobre conscientização ambiental "João Jiló" terá uma sessão especial neste domingo. Com entrada gratuita, a montagem será apresentada às 16h, no Sesc Centro (avenida Alberto Bins, 665), em Porto Alegre, como parte da programação da Mostra de 15 Anos do Grupo TIA.

Baseado no conto de mesmo nome do livro "Baú do Professor", "João Jiló" é a montagem mais antiga do grupo teatral e está na estrada há 14 anos. O elenco reúne Marcelo Militão, Mariana Abreu, Mário Ferrolho e Sofia Militão.

Na trama, João Jiló é um homem que tem uma relação "politicamente incorreta" com a natureza. Certo dia, ele resolve sair para caçar um passarinho. Nesta busca incessante, percorre um caminho com diversos obstáculos até que encontra um passarinho encantado que vai ensinar-lhe uma lição.

A Mostra dos 15 anos do Grupo Tia, promovida pelo Sesc-RS, segue até o dia 30 de junho, sempre com entrada gratuita. As atividades e os demais espetáculos podem ser conferidos nesta página.