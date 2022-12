Guignard: filme inédito investiga trajetória do pintor falecido há 60 anos

publicidade

A vida e a obra do pintor e professor Alberto da Veiga Guignard é tema do filme inédito “Guignard: Mundo Sem Chão”, que estreia com exclusividade no canal Curta! no ano em que se completam 60 anos de sua morte. Descrito pelo curador e historiador da arte Paulo Herkenhoff como o “mais importante de todos os artistas brasileiros”, Guignard teve uma trajetória envolta em polêmicas, “lendas” e fatos curiosos, muito bem explorados pelo documentário — que também se preocupa em deixar clara a sua relevância para a cultura brasileira.

Conhecido por transformar superfícies diversas em telas em potencial — como portas, janelas, dosséis de cama, violões etc. —, Guignard tinha o costume de dar suas obras de presente quase que aleatoriamente. Essa generosidade e a grande quantidade de trabalhos produzidos deram margem a inúmeras tentativas de falsificação, um grande obstáculo para a catalogação de sua obra. Esse vem sendo o desafio do colecionador Max Perlingeiro e da historiadora da arte Christina Penna — dois dos entrevistados do longa.

O diretor Marcos Guttmann coleta esses e outros relatos que vão dando pistas que ajudam a desvendar a trajetória de Guignard: o jornalista Marcelo Bortoloti, autor da biografia "Anjo Mutilado", fala sobre as histórias românticas e familiares do artista; o jornalista e crítico Frederico de Moraes, a ex-aluna Priscila Freire e a artista plástica Yara Tupinambá abordam reportagens polêmicas sobre Guignard e contam suas versões para os fatos narrados. Além do aspecto biográfico, especialistas fazem análises que exaltam a originalidade artística, entre eles Paulo Sérgio Duarte: “Guignard é um dos momentos mais elevados da História da Arte Moderna no Brasil e, no caso das paisagens, da História de Arte Moderna do Mundo. Quem pintou o mundo sem chão? Guignard”, diz Duarte.

“Guignard: Mundo Sem Chão” é uma produção da Guerrilha Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Além da exibição na TV paga, o documentário também estará disponível em streaming através do Curta!On – Clube de Documentários, que pode ser acessado através da ClaroTV+ e do site CurtaOn.com.br. A estreia é na Terça das Artes, dia 6, às 23h.