Guitarrista canadense encontra no Japão guitarra roubada há 46 anos

O roqueiro canadense Randy Bachman recuperou nesta sexta-feira, dia 1, no Japão sua guitarra que foi roubada há 46 anos.

O autor, com seu grupo The Guess Who, da música "American Woman" (1970), viajou para Tóquio para um encontro emocionante com sua amada Gretsch, que havia sido roubada dele em um hotel em Toronto (leste do Canadá) em 1976.

"Fiquei arrasado", contou o músico de 78 anos à AFP. "Com essa guitarra escrevi várias músicas que foram vendidas por milhões. Era mágica para mim".

O astro havia comprado essa 6120 Chet Atkins laranja aos 19 anos por 400 dólares, uma quantia ganha cortando grama e lavando carros.

O artista a cobiçou por muito tempo, passando horas admirando-a em uma vitrine em Winnipeg (centro do Canadá) no início dos anos 1960, na companhia de seu amigo o músico Neil Young.

O instrumento, que ficava acorrentado por precaução nos banheiros dos hotéis onde se hospedava durante as turnês de sua banda, foi roubado dele apesar de tê-lo confiado brevemente a um técnico de sua equipe.

Foi graças a um fã que Bachman encontrou sua Gretsch. Seu compatriota William Long revisou centenas de imagens na internet até identificar o instrumento em 2020, graças à localização particular de um nó na madeira.

O fã detetive rastreou a guitarra do site de uma loja de música em Tóquio até um músico japonês chamado Takeshi, visto tocando ela em um vídeo postado no YouTube em 2019.

Randy Bachman teve que esperar até que a situação sanitária ligada à covid-19 no Japão melhorasse para, enfim, dar uma guitarra idêntica a Takesh e assim recuperar seu amor de juventude.