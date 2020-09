Guitarrista do Queen se recupera após ataque cardíaco

publicidade

Brian May, guitarrista do Queen, afirmou que após o ataque cardíaco e série de problemas de saúde deram a ele uma "vontade de viver" a mais. "Eu fui atingido muito forte e muito baixo. Uma série de incidentes médicos, acho que se pode dizer. Leva você muito para baixo", disse o músico em entrevista ao canal inglês BBC One.

"Agora estou fazendo exercícios físicos e reabilitação cardiovascular e acho que estou virando uma esquina. Sinto que recuperei meu brilho apenas nos últimos dias, na verdade", completou o artista.

Em maio deste ano, May contou que havia sofrido um ataque cardíaco. Na ocasião, o aritista disse que os médicos encontraram três artérias congestionadas; as mesma poderiam bloquear a ida do sangue ao coração do músico.