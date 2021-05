Guitarrista e compositor Victor Biglione homenageia Tom Jobim

publicidade

Direto do Rio de Janeiro, o guitarrista e compositor Victor Biglione faz um tributo ao maestro Tom Jobim (1927-1994), que teve grande influência em sua carreira. O repertório reúne composições como "Fotografia" (Tom Jobim), "Água de Beber" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e "Por Causa de Você" (Tom Jobim e Dolores Duran), com arranjos criados e adaptados pelo instrumentista para o formato solo. Durante a apresentação do show, que ocorre na programação da série Música#EmCasaComSesc, promovida pelo Sesc São Paulo, ele irá interagir com o público, respondendo perguntas e comentários enviados pelo chat. “Victor Biglione – Jobim Universal” tem transmissão gratuita hoje, às 19h, no Youtube Sesc São Paulo e Instagram Sesc ao Vivo.