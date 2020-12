Gunter Axt deve ser o secretário municipal de Cultura de Porto Alegre

publicidade

Na composição do secretariado da nova gestão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com Sebastião Melo como prefeito, o nome mais cotado para assumir como secretário municipal de Cultura é Gunter Axt, conforme apuração do jornalista Luiz Gonzaga Lopes.

Gunter Axt é historiador e gestor cultural. É formado em História pela UFRGS, universidade onde também defendeu seu mestrado nos anos 1990. Em 2001, concluiu doutorado na USP. Entre suas atividades, já foi curador do seminário interacional Fronteiras do Pensamento. É pesquisador associado do núcleo de estudos Diversitas, da USP.

Tem vários títulos publicados, entre livros, artigos e obras organizadas, tendo se especializado em História do Brasil Império e República, História do Direito e da Justiça, História Cultural do Brasil e gestão cultural. Em destaque, se pode citar seu livro "Gênese do Estado Moderno no RS", resultado de sua tese de doutorado, lançado na Feira do Livro de Porto Alegre de 2011, quando também foi indicado finalista do Prêmio Fato Literário. Seu livro "As Guerras dos Gaúchos" foi contemplado em 2009 com dois prêmios Açorianos de Literatura, oportunidade na qual o livro Fronteiras do Pensamento: retratos de um mundo complexo recebeu também uma menção honrosa.