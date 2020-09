Harry Styles vai estrelar filme de atriz e diretora Olivia Wilde

publicidade

Harry Styles vai estrelar o novo filme de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, de acordo com o site Deadline nesta sexta-feira (11). O artista substituirá Shia LaBeouf, que não pôde participar do projeto devido a um conflito de agenda.

O músico atuará ao lado de Chris Pine, conhecido por obras como Star Trek e Diário da Princesa, e Florence Pugh, de Midsommar.

Apesar da novidade, ainda não se sabe muito sobre o filme. As únicas informações, até agora, dizem que Don't Worry, Darling se passará em uma comunidade isolada e utópica dos anos 1950 que vive em um deserto californiano.

É o segundo filme que Olivia será a diretora. O primeiro foi Fora de Série, que recebeu diversos elogios da crítica internacional. "Rápido, divertido e feminista", opiniou o The Guardian sobre o longa. "Tem um humor afiado, e não é maldoso", escreveu o New York Times. Ela ficou mais conhecida pelas atuações em séries como House e The OC.

Don't Worry, Darling também marca a segunda obra cinematográfica em que Styles aparece. Ele já atuou no filme Dunkirk, de Christopher Nolan, e foi aclamado pela crítica. Por isso, os executivos da Warner Bros estavam ansiosos para encaixá-lo em um novo longa, segundo fontes do site.

Aproveite e relembre um pouco do personagem de Styles em Dunkirk: