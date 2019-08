HBO GO libera download de séries e filmes na plataforma

publicidade

A HBO anunciou que os assinantes da sua plataforma de streaming, a HBO GO, agora terão a opção de downloads de séries e filmes. A novidade foi divulgada nessa quinta-feira no Twitter da empresa. “A partir de hoje, a HBO GO oferece download para séries e filmes com a nova função de modo offline”, diz o tuíte.

A partir de hoy, HBO GO ofrece download de series y películas en la plataforma con la nueva función de modo "offline". Conoce más detalles en: https://t.co/UUnYC79rVZ pic.twitter.com/LoeLD66A9X — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) August 8, 2019

De acordo com o site da HBO Latin America, mais de 300 títulos estão disponíveis para download. No entanto, assinante só poderá baixar 15 produções por vez e em até três dispositivos móveis diferentes e terá as seguintes opções para ver o conteúdo: até 30 dias após o download ou até 48 horas após ter começado a ver o programa. Conforme o site, não será possível ver o conteúdo baixado se a assinatura tiver acabado, nem se o conteúdo não estiver mais disponível na plataforma.

"Este novo recurso da HBO GO proporciona aos assinantes a conveniência e o valor agregado de ver o conteúdo único e exclusivo da HBO de uma maneira totalmente nova. Se o assinante estiver em um avião ou uma área com conexão limitada, agora pode ver o conteúdo offline", explicou Dionne Bermudez, vice-presidente de Distribuição Digital e Pesquisa de Negócios da HBO Latin America.

"O nosso compromisso é oferecer aos nossos assinantes a melhor experiência de entretenimento, junto com o melhor conteúdo, para que eles possam aproveitar a HBO GO facilmente onde estiverem e quando quiserem", completou.

Entre as opções disponíveis estão todas as oito temporadas de "Game Of Thrones", além de outras séries de sucesso como "Chernobyl" e "Big Little Lies".