Helen Mirren e Harrison Ford estrelam série

publicidade

A vencedora do Oscar, Helen Mirren, e o indicado ao Oscar, Harrison Ford, vão estrelar o novo spin-off da série de sucesso “Yellowstone”, anunciado anteriormente como "1932" (título provisório), anuncia Paramount+. A série tem previsão de estreia no serviço de streaming em dezembro.

Esta história da origem de “Yellowstone” apresentará uma nova geração da família Dutton e explorará o início do século XX, quando pandemias, seca histórica, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão Econômica atormentam a montanha oeste e os Duttons.

Do indicado ao Oscar, Taylor Sheridan, a nova série segue a trilha do desempenho recorde de "1883". Sheridan também recebeu uma indicação ao Writers Guild of America Awards por seu trabalho no episódio piloto. Recentemente, a série recebeu suas primeiras indicações ao Screen Actors Guild Awards e Producers Guild Awards.

"1932" (título provisório) é produzido por Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Ben Richardson.