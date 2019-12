publicidade

A história do Spotify vai virar série na Netflix, conforme anunciou o site The Hollywood Reporter. Segundo a publicação, a produção é baseada no livro "Spotify Untold", escrito pelos jornalistas suecos Sven Carlsson e Jonas Leijohufvud.

"É a história de como uma pequena banda de especialistas da indústria de tecnologia sueca transformou a música - como a ouvimos e como é feita - é realmente um conto para o nosso tempo", disse Levin. "Essa história não é apenas a história Todas as nossas vidas mudaram na última década, trata-se da batalha pela influência cultural e financeira em um mundo digitalizado e globalizado", disse Berna Levin, produtora executiva do projeto.

Spotify foi lançado em 2006 pelo empresário sueco Daniel Ek e seu parceiro Martin Lorentzon no auge da pirataria de música na internet. A série não tem previsão de lançamento.