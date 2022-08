Homenagem para Tabajara Ruas

publicidade

O cineasta e escritor Tabajara Ruas completa 80 anos nesta quinta-feira, dia 11 de agosto. O conjunto de sua obra tem a história do Rio Grande do Sul como ambiente, em diferentes períodos, como o livro "Os Varões Assinalados", romance sobre a Guerra dos Farrapos. Ele conta que levou 20 anos cogitando fazer um filme e só foi fazê-lo em 1999: "Netto Perde Sua Alma", que se tornou um marco na cinematografia gaúcha, assim como seus filmes subsequentes.

Para homenagear os 80 anos de Tabajara Ruas, o Festival Cinemateca Paulo Amorim promove a exibição de seus filme na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A mostra segue até domingo, 14 de agosto.

Na noite de terça-feira, Ruas recebeu uma placa comemorativa em uma sessão especial na CCMQ. Em seguida, foi exibido o média-metragem “A Próxima Estação de Tabajara Ruas”, com direção de Boca Migotto, que será exibido com os longas do diretor no programa.

“Só me dei conta agora”, comentou o cineasta sobre os 80 anos. Ele revela que está com um novo projeto em pré-produção, será o seu sexto longa-metragem: “Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez”, adaptado do livro homônimo de sua autoria lançado em 1990. O projeto ganhou um edital em 2019, mas devido à pandemia só será rodado neste ano. O diretor comenta que fez um longo tratamento no roteiro para ficar só com “o osso da história”. “Filme não é literatura”, enfatizou o autor sobre as diferentes linguagens de cada área. “Vamos começar a filmagem em 12 de setembro e seguir até o final de outubro”.

A narrativa do livro se passa em Uruguaiana, cidade natal de Ruas. Na trama, um adolescente vai reencontrar um tio contrabandista que retorna do exílio. O tio será interpretado por Murilo Rosa, que já trabalhou com o cineasta em filmes anteriores. Presente na cerimônia na terça-feira, Rosa destacou a admiração pelo diretor. “Ver o Tabajara aos 80 anos trabalhando com tanta vitalidade é muito especial”, disse o ator. O diretor fez questão de citar e homenagear dois atores que trabalharam em seus filmes e faleceram, Leonardo Machado e Sirmar Antunes (este em 6 de agosto).

Inicialmente a equipe pretendia rodar o filme em Uruguaiana, pela narrativa se passar em uma região de fronteira tendo o rio Uruguai como divisa. Mas como o trem que circulava pela cidade (e tem um peso importante na história) está desativado, a produção optou por rodar no município de Cacequi.

A Sala Paulo Amorim exibe longas assinados pelo diretor, reunidos na mostra especial que leva o mesmo nome do documentário sobre ele: “A Próxima Estação de Tabajara Ruas”. A programação inclui o lançamento de um folder-catálogo, que reúne a produção de Ruas como escritor e cineasta e informações sobre o filme assinado por Boca Migotto. A entrada é franca.

Confira as próximas sessões:

MOSTRA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE TABAJARA RUAS

Dia 11 agosto (quinta), 19h – sessão “Netto Perde sua Alma” (exibição em DVD)

Dia 12 agosto (sexta), 19h – sessão “A Próxima Estação de Tabajara Ruas” e “A Cabeça de Gumercindo Saraiva”

Dia 13 agosto (sábado), 19h – sessão de “Os Senhores da Guerra”

Dia 14 agosto (domingo), 19h – sessão de “A Próxima Estação de Tabajara Ruas e “Brizola – Tempos de Luta” (exibição em DVD)