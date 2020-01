Homenagens marcam agenda musical de Porto Alegre nesta quarta-feira

publicidade

Porto Alegre conta com três shows de diferentes estilos nesta quarta-feira, sendo que dois deles prestam homenagens a importantes nomes da música. O “Júpiter Maçã Revisitado” é uma homenagem a Flávio Basso, compositor que faleceu em 2015 e é uma referência fundamental do rock gaúcho. Este mês, ele faria 52 anos. O show é hoje, às 22h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), contará com participação de Tatá Aeroplano, Julio Cascaes, Felipe Faraco, Maurício Chaise, Pedro Petracco, Marcelo Gross e os convidados Julia Barth, Carlos Carneiro e Lucio Brancato.

Serão lembradas músicas de todos os álbuns da carreira solo de Júpiter Maçã e alguns de seus singles. Também haverá a exibição do trailer do documentário em fase de produção, “O Garoto de Júpiter”, além de projeções de imagens de arquivo de Júpiter Maçã, tudo pelo olhar de biAhweRTher - Biah Werther.

Já a presença das mulheres na história da música brasileira, tanto como intérpretes, quanto como compositoras, é tema de “Elas por Eles”, com Dudu Sperb (voz), Nico Bueno (baixo), Antonio Flores (guitarra) e Fernando Sessé (percussão), hoje, a partir das 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22).

A seleção do trio homenageia 13 importantes compositoras: Dolores Duran, Fátima Guedes, Joyce, Angela Rô Rô, Sueli Costa, Rita Lee, Adriana Calcanhotto, Ceumar, Alice Ruiz, D. Ivone Lara, Marisa Monte, Marina Lima e Ana Terra.

O grupo argentino Fado Trío, por sua vez, se apresenta em Porto Alegre pela primeira vez, a partir das 20h, na Casa de Fado Maria Lisboa (Olavo Bilac, 198), as melodias melancólicas do música tradicional portuguesa, repleta de sentimentalismo, desilusões amorosas, saudades, encontros e desencontros amorosos. Na formação estão Laura Munizaga Alfaro (voz), Matias Vergara (violão) e José Miguel Román (contrabaixo). Na sexta-feira, dia 24, eles levam o fado lusitano para nova exibição no Parangolé (Lima e Silva, 240), a partir das 21h.