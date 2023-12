“Hora do Faro” recebe o ex-peão Yuri Meirelles em mais uma edição emocionante do quadro "A Fazenda

publicidade

Neste domingo (10/12), Yuri Meirelles, décimo peão eliminado de “A Fazenda 15”, enfrenta as perguntas de Chico Barney, Keila Jimenez, Felipeh Campos e da convidada Bárbara Saryne no quadro “A Fazenda – Última Chance”. O modelo, que encarou a primeira roça e acabou sendo eliminado, vai ficar por dentro de toda a repercussão do seu jogo com o público, além de conferir o que os seus colegas de confinamento falaram dele pelas costas. E na dinâmica premiada da semana, os peões vão ter a oportunidade de passar a limpo as suas relações dentro do reality.

Outras Atrações

Rodrigo Faro viaja para a Riviera de São Lourenço (SP) para mostrar a nova mansão de praia de Deolane Bezerra avaliada em 15 milhões de reais. Faro vai conhecer a casa e propor ações curiosas e divertidas com a advogada, além de levar pessoas que são especiais na trajetória dela como o MC Daniel e a cantora Manu Bahtidão.

“Hora do Faro” vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, tem apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.