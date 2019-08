Humorista Ary Toledo é internado na UTI com pneumonia

publicidade

O humorista Ary Toledo, de 81 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O estado é grave, informou a assessoria de imprensa ao portal R7. Segundo informações, Toledo contraiu pneumonia bacteriana após ficar internado entre os dias 23 de junho a 22 de julho. No entanto, apresentou uma recaída no quadro de saúde e voltou a ser hospitalizado no domingo passado, seguindo direto para a UTI (Unidade Tratamento Intensiva).

Ainda de acordo com a assessoria do artista, Ary Toledo está “bastante deprimido e cansado”. “Não come, não anda, perdeu 25 quilos e está muito triste”, disse uma representante dele. Raul Gil já visitou o humorista. Carlos Alberto de Nóbrega e o ator Oscar Magrini devem fazer o mesmo.

O último boletim médico, divulgado nesta sexta-feira, às 18h, detalha que Ary Toledo deixou a UTI e “vem apresentando melhora clínica significativa do quadro pulmonar.”