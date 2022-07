I Festival de Séries de Novo Hamburgo abre inscrições

publicidade

Em uma iniciativa inédita no sul do Brasil, a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo e a Fantaspoa Produções lançam a convocatória do I Festival de Séries de Novo Hamburgo, que será realizado de 12 a 15 de novembro de 2022. A organização do festival promete movimentar o setor, sendo um evento com foco no fomento da indústria audiovisual local e nacional, por meio da aproximação de players relevantes do mercado. Serão realizadas palestras e rodadas de negócios numa inciativa que surge como um estímulo a profissionalização na área, e a formação de plateia, com a exibição de pilotos de série para o público em geral. “O Festival será uma oportunidade ímpar para que o audiovisual brasileiro organize ainda mais sua produção dirigida para os grandes players do mercado. E Novo Hamburgo será palco desse momento impactante para cultura nacional", afirma o Secretário Municipal da Cultura Ralfe Cardoso.

Segundo os diretores da Fantaspoa Produções - empresa responsável pela execução evento, João Fleck e Nicolas Tonsho, o festival é de extrema relevância para o mercado, pois busca o desenvolvimento de projetos que estão iniciando sua realização em duas frentes: a união de roteiristas e produtoras, produtoras e distribuidoras de conteúdo. "É nosso objetivo, nesta primeira edição, contar com a presença de 50 players, entre distribuidores, produtores, roteiristas e diretores, e espera-se que os participantes consigam fechar excelentes parcerias”, afirma Fleck.

As inscrições estarão abertas de 12 de julho a 12 de setembro de 2022 pelo site www.festivaldeseries.com.br. Os projetos selecionados serão notificados por e-mail no mês de setembro, a fim de confirmar sua participação. Os projetos serão distribuídos nas seguintes categorias: Roteiro de série Nacional, Roteiro de série Gaúcho, Piloto de série Nacional e Piloto de série Gaúcho. Serão selecionados aproximadamente dez projetos em cada categoria. Os roteiros e pilotos participantes serão apresentados a possíveis produtores e licenciadores de conteúdo em sessões de pitching, seguidas de rodadas de negócios com foco em estabelecimento de co-produções e aquisição de conteúdo. O evento oferecerá, para cada projeto selecionado, três diárias de hospedagem em quarto single ou duplo, em hotel designado pela organização.

O I Festival de Séries de Novo Hamburgo é realizado pela Fantaspoa Produções Artísticas e Culturais em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, através da ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e do edital de complementação de recursos do FSA.

NOVO HAMBURGO POLO AUDIOVISUAL

A cidade vem sendo vitrine para muitas ações no setor, devido ao programa Novo Hamburgo Polo Audiovisual. O programa é a construção da política audiovisual do município, que já está realizando diversas ações incluindo editais em parceria com a ANCINE, aquisição de equipamentos, como câmeras, gravadores e computadores, formando 70 kits que foram distribuídos em escolas do município, territórios da cidade (Kephas, Santo Afonso, Canudos e Boa Saúde), assim como na Secult e Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira – Carlão; o Cinemóvel Cinema para Todos; e a realização de oficinas com o objetivo de desenvolver e qualificar o audiovisual local e brasileiro. O programa Novo Hamburgo Polo Audiovisual busca estabelecer valores como compromisso, ética, formação permanente, inovação e zelo sociocultural, e se baseia em cinco grandes eixos: Estabelecimento de Rede Audiovisual (RAV), Formação de Público (FP), Responsabilidade Sociocultural (RSC), Fomento (FO) e Profissionalização (PRO).

Outra referência dessa política, além do próprio Festival é o Cinemóvel, que integra o eixo de Formação de Público. A iniciativa do Polo Audiovisual surge com a missão de desenvolver atividades que abranjam desde a formação ao estímulo, estabelecendo parcerias com o objetivo de possibilitar a inserção do município no circuito audiovisual, seja ele regional, nacional ou internacional. “Já é revolucionária a popularização do audiovisual na nossa cidade. Temos que comemorar o que está por vir. Levamos o cinema ao contato de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver o telão”, comemora o Secretário Municipal da Cultura Ralfe Cardoso. Com quase 8,5 metros de largura por 6,60 metros de altura, a tela inflável do Cinemóvel leva a arte e cultura do cinema para todos os cantos da cidade. Composto por um sistema de sonorização e projeção, cadeiras plásticas e um veículo furgão, o Cinemóvel além de projeções do melhor do cinema ao ar livre, também poderá ser utilizado em transmissões ao vivo.

Inscrições abertas a partir de 12 de julho (até 12 de setembro). Informações no site www.festivaldeseries.com.br.