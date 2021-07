Idealizada por Elisa Lucinda, Festa da Palavra acontece de 22 a 25 de julho

publicidade

A primeira edição da Festa da Palavra, feira literária nacional idealizada pela atriz e escritora Elisa Lucinda, chega entre 22 e 25 de julho, a partir das 16h, com a premissa de estimular a formação de novos leitores. Sediado em Itaúnas, no norte do Espírito Santo, o festival tem transmissão gratuita e vai reunir 23 convidados, autores e personalidades como o músico Chico César, o ator Lázaro Ramos, a psicóloga, psicanalista e doutora em Filosofia Viviane Mosé, o escritor e professor indígena Daniel Munduruku, o escritor capixaba Caê Guimarães, o poeta cabo-verdiano Filinto Elísio e as escritoras Bernadette Lyra e Maria Rezende.

A iniciativa é um estímulo ao hábito da leitura, intencionando aproximar os leitores dos escritores da língua portuguesa e celebrar o encontro do autor com o público. O evento conta ainda com apresentações musicais e teatrais, oficina de Kiusam de Oliveira e palestra de Joel Zito Araújo. O público também poderá prestigiar os shows do compositor Juliano Gauche e das compositoras Bia Ferreira e Ellen Oléria.