IEL divulga finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2019

O Instituto Estadual do Livro (IEL) divulgou as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2019, em dez categorias — todas elas publicadas no decorrer do ano passado. Em sua segunda edição, a iniciativa terá o resultado conhecido durante a Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 6 de novembro, às 19h, na Sala de Música do Theatro São Pedro. O objetivo é ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita.

Confira os concorrentes:

Categoria Infantil

“Histórias de (não) era uma vez” (Editora Physalis) - Maria Luiza Puglia

“Agora pode chover” (Editora Melhoramentos0 - Celso Sisto

“Pássaros de Papel” (Editora do Autor) - Lucas Luz

Categoria Juvenil

“Betina Vlad e o Castelo da Noite Eterna” (Editora AVEC) - Douglas MCT

“O mistério do carimbo mágico” (Editora Metamorfose) - Cláudia Sepé

“Dois meninos de Kakuma” (Editora Pulo do Gato) - Marie Ange Bordas



Categoria Poesia

“Entre uma praia e outra” (Editora Artes & ecos) - Ronald Augusto

“Menina de tranças” (Editora Taverna) - Lilian Rocha

“Das coisas que escrevi nas margens do livro que você me deu” (Editora Nomos) - Luciana Costa Brandão

Categoria Conto

“O homem que gostava dos russos & outros contos” (Editora Patuá) - Rafael José Bassi

“Cavalos de Cronos” (Editora Zouk) - José Francisco Botelho

“Contos TransAntropológicos” (Editora Taverna) - Atena Beauvoir

Categoria Crônica

“Não existe mais dia seguinte” (Editora Taverna) - Vitor Necchi

“Caixa de guardar vontades” (Editora Telucazu) - Emir Rossoni

“Quem diria que viver ia dar nisso” (Editora L&PM) - Martha Medeiros

Categoria Ficção - Romance/Novela

“Estela sem Deus” (Editora Zouk) - Jeferson Tenório

“Brava Serena” (Editora Não Editora) - Eduardo Krause

“Tupinilândia” (Editora Todavia) - Samir Machado de Machado

Categoria Ilustração

“Que monstro, menino?” (Editora Alarte) - Milene Barazzetti, Ilustrações de Marlon Costa

“O Menino Tecnológico” (Editora Arte em Livros) - Adriana Zanonato e Luiz Carlos Prado, Ilustrações de Babi Wrobel

“A árvore de colher estrelas” (Editora Voxmídia) - Elvio Gonçalves, Ilustrações de Ernani Carraro

Categoria Histórias em Quadrinhos

“Adagio” (Editora AVEC) - Felipe Cagno, Ilustrações de Sara Prado e Brã

“Silas” (Editora AVEC) - Rapha Pinheiro

“Born Cartolla” (Editora AVEC) - Levi Tonin

Categoria Especial

“Leli da Silva: Memórias – Importância da História Oral” (Editora Alternativa) - Lilian Rose Marques da Rocha, Kleber da Silva Rocha e Maria Aparecida Marques da Rocha

“Katia Suman e os Diários Secretos da Rádio Ipanema FM” (Editora BesouroBox) - de Katia Suman

“Literatura à margem” (Editora Dublinense) - Cristovão Tezza



Categoria Texto Dramático

“Guerra de Urina” (Editora EDIPUCRS) - Altair Teixeira Martins

“Mulheres Pessegueiro” (Editora EDIPUCRS) - Patrícia Cecato

“Dog Day e Diálogo nas folhas em branco” (Editora EDIPUCRS) - Fernanda Moreno