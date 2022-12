Inédita de The Weeknd é trilha de “Avatar: O Caminho da Água”

publicidade

O single principal do longa-metragem “Avatar: O Caminho da Água”, de James Cameron, é do The Weeknd. “Nothing is Lost" (You Give Me Strength) faz parte da trilha sonora original do filme "Avatar: O Caminho da Água" (Hollywood Records), com estreia nos cinemas no dia 15 de dezembro.

Escrita por The Weeknd e produzida pela Swedish House Mafia junto com Simon Franglen, a canção fala do alcance épico, da ação e do drama emocionante do próprio filme. A trilha sonora original do filme também contará com uma composição original do compositor vencedor do Grammy, Simon Franglen.

Veja postagem do The Weeknd:

#AvatarTheWayofWater THE MOTION PICTURE EVENT OF A GENERATION



Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

Music Dec 15 + Film Dec 16 https://t.co/FOvyBVD0Fo pic.twitter.com/mgJBD9uK5y — The Weeknd (@theweeknd) December 7, 2022

Avatar: O Caminho da Água

A aguardada continuação de "Avatar" - o filme de maior bilheteria de todos os tempos e vencedor de três Prêmios Oscar - estreia nos cinemas em 15 de dezembro, com pré-estreia na América Latina em 14 de dezembro.

Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, “Avatar: O Caminho da Água” conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

“Avatar: O Caminho da Água” é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.