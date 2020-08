Indelicada Cia Teatral estreia “O Príncipe” nas plataformas digitais

publicidade

A Indelicada Cia. Teatral, de Goiânia, tinha um projeto de circulação pelo Brasil de seu novo espetáculo, “O Príncipe”, mas com a chegada da pandemia, precisou adaptá-lo ao formato digital. Desta forma, faz temporada de 20 a 30 de agosto, em seus canais do Youtube (link aberto), Facebook (19h30min) e Instagram (21h), do trabalho com classificação livre e entrada gratuita. A direção é de João Bosco Amaral e no elenco, os atores Evandro Costa e Ricardo Fiuza.

Dois palhaços, Vânio e Kadu, contam a trágica história de “Hamlet”, escrita por William Shakespeare há mais de 400 anos, que nesta versão ganha elementos cômicos e melodramáticos. “Nesta adaptação, os personagens narram de forma cômica a história do Príncipe da Dinamarca, ou seja, os próprios palhaços brincam de ser Halmet, Rei Claudius, Ofélia, o Fantasma, os guardas e o velho Polônio. A escolha foi levantar e destacar os pontos altos da peça, sem perder a trama principal: a podridão do Reino da Dinamarca. Nada melhor que dois palhaços expondo a corrupção, as traições e as brigas pelo poder. Rir ou não rir? Eis a questão”, fala Evandro Costa sobre a montagem, também inspirada na obra seminal de Nicolau Maquiavel, “O Príncipe” (1532). Nesta aventura pitoresca, a dupla torna a história ainda mais irreverente ao se utilizar de uma linguagem politicamente incorreta, regada a memes e analogias com os tempos atuais. A política, a traição e a tragédia tornam-se um prato cheio para os personagens, que trabalham sob a ótica e o humor dos clowns.

Primeira montagem da Indeterminada Cia. Teatral, “O Príncipe” estreou em 2015, tendo passado por festivais no Brasil e no exterior, com destaque para México e Equador. O diretor João Bosco Amaral conta que todos os elementos cênicos foram repensados, de forma a explorar mais os detalhes. “Com as apresentações on-line acredito que teremos condições de alcançar públicos de diversas localidades, não só os que receberiam a circulação. Hoje, a internet é que permite a arte do encontro, sendo um espaço de grande abrangência e interação”, acrescenta Evandro. Até 3 de setembro estão previstas lives com os integrantes da companhia, além de atores e diretores convidados, para falar de sua trajetória e dos espetáculos “O Príncipe”, “Macário” e “Mercúrio Retrógrado”.

Sobre a Indelicada Cia. Teatral

Fundada em 2014, na cidade de Goiânia (Goiás), A Indelicada Cia Teatral realiza, sobretudo, o teatro contemporâneo, com processos criativos e métodos de trabalhos híbridos. Desde a sua fundação, mantém consistência e qualidade do trabalho artístico, por meio da regularidade da montagem de espetáculos, ou na participação de eventos e festivais pelo Brasil e no exterior. Integram o grupo a atriz Sol Silveira e os atores Daniel Pires, Evandro Costa, João Bosco Amaral, Lino Calaça, Ricardo Fiuza e Thiago Santana.