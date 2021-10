Inicia hoje a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

publicidade

Começa nesta quinta-feira a 45ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com o formato híbrido, incluindo exibições em salas de cinema e ao ar livre, além de disponibilizar acessos a 130 dos filmes pelas plataformas Mostra Play, Sesc Digital e Itaú Cultural Play. A programação da Mostra 2021 segue a vocação de apresentar um panorama do cinema contemporâneo mundial, o que é possível com o número total de 264 títulos que compõem a seleção da Mostra deste ano. Destes, 80 são dirigidos por mulheres, e algumas delas conquistaram importantes prêmios e destaques em alguns dos principais festivais internacionais.

Entre tantos filmes, vale vasculhar entre os títulos para encontrar aqueles que gerem interesse para cada espectador. Os destaques internacionais deste ano giram em torno da produção "Titane", dirigido por Julia Ducournau, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano; "A Crônica Francesa", de Wes Anderson; "Annette", de Leos Carax, ganhador do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes também deste ano; "Memória", de Apichatpong Weerasethakul, Prêmio do Júri no Festival de Cannes; “Imaculada”, de Monica Stan, George Chiper-Lillemark, da Romênia; e “Listen”, de Ana Rocha de Souza, o-produção entre Portugal e Reino Unido.

Até dia 3 de novembro, o público poderá acompanhar também as exibições diversas produções brasileiras, com o mesmo rigor de ineditismo de outros festivais, como o de Gramado. Entre as produções nacionais, destaque para “Madalena”, de Mardiano Marcheti, exibido nos festivais de Roterdã e San Sebastián; “Os Donos da Casa”, de Carla Dauden; “SARS-CoV-2 – O Tempo da Pandemia”, dirigido por Lauro Escorel e Eduardo Escorel; “Transversáis”, de Émerson Maranhão, com produção de Allan Deberton, diretor do premiado “Pacarrete”; e “Urubus”, produzido por Fernando Meirelles e dirigido por Cláudio Borrelli.