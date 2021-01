Inscrições abertas para oficina gratuita do Projeto Gaps & Sinapses

publicidade

Estão abertas, até o dia 5 de fevereiro, as inscrições para o projeto Gaps & Sinapses, que vai oferecer uma oficina de formação artística nas áreas de Teatro de Animação Contemporâneo e Poéticas Tecnológicas para até 20 Alunos. Sem necessidade de experiência prévia, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e acesso à internet, nas atividades virtuais ou semi-presenciais. As inscrições são gratuitas, pelo link https://url.gratis/D6COb.

A oficina terá a duração de seis meses – de 6 de fevereiro a 10 de julho - e os participantes receberão a orientação para a criação de projetos individuais ou coletivos, de performances teatrais que culminarão com uma mostra aberta, que ocorrerá dia 24 de julho. As aulas serão aos sábados, das 9h às 12h e abrangerão Teatro de Animação Contemporâneo e sua integração com as Poéticas Tecnológicas, insuflando a renovação das Artes da Cena no Estado. A formação oferecida é transversal ao Teatro, à Dança, ao Circo e à Performance Art, em todas as suas manifestações.

Entre os temas serão discutidos: Teatro de Animação Contemporâneo, Duplos do Ator: Bonecos, Máscaras e Objetos, O Ator Animador, Pós-Humano, Corpo Biocibernético, Arte e Tecnologia, Cena e Tecnologia, Poéticas Tecnológicas, Teatro-Máquina, Intermedialidade. Integra ainda o programa de formação uma vivência especial sobre Teatro-Máquina com a companhia De Pernas Pro Ar (Canoas), em seu espaço de criação, o Inventário. Os oficineiros serão Marco Marchessano, Leandro Silva e Grupo De Pernas Pro Ar. O projeto foi contemplado no edital FAC Movimento e financiado pelo Pró-Cultura RS, da Sedac RS. Mais informações:e-mail gapsesinapses@gmail.com

e whatsapp (51) 98546-5143

.