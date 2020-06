Inscrições para o concurso de ilustrações do novo livro de J.K. Rowling

publicidade

Um concurso que irá escolher desenhos de crianças brasileiras para ilustrar a edição nacional do novo livro de JK Rowling, “O Ickabog” está com inscrições abertas, a partir desta terça-feira, dia 9, numa promoção da Editora Rocco. Em uma ação mundial, JK Rowling convidou crianças de diferentes países a criar ilustrações para o livro físico e digital de cada país que será lançado em novembro de 2020.

As crianças brasileiras de 7 a 12 anos autoras dos desenhos selecionados pelo concurso vão, além de ter a sua ilustração publicada no livro, ganhar um acervo de 20 livros da Rocco para doar à biblioteca da sua escola ou da comunidade. As inscrições vão até o dia 24 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.livroickabog.com.br, onde estão disponíveis as informações sobre o regulamento.

Rowling escreveu “O Ickabog” há mais de dez anos como uma história para seus filhos mais novos e decidiu compartilhá-la gratuitamente para ajudar a entreter crianças, pais e cuidadores confinados em casa durante o isolamento social provocado pela pandemia do Coronavírus.

A história está sendo publicada em capítulos diários, que finalizam no dia 17 de julho. Os primeiros capítulos já estão disponíveis em português e outros idiomas no site oficial www.theickabog.com. Escrito para ser lido em voz alta, “O Ickabog” é ambientado em uma terra imaginária e é uma história completa e independente, não relacionada a outras obras da autora.