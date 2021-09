Inscrições para o Isolamento Music Lab seguem abertas até 22 de setembro

publicidade

O Festival Isolamento Music Lab, que busca impulsionar a carreira de artistas e bandas gaúchas, vai receber inscrições até o dia 22 de setembro. Para participar, é necessário enviar uma apresentação musical através de um vídeo no YouTube e preencher o formulário disponível neste link. A música precisa ser inédita e deve ter duração de até 3 minutos e meio. A publicação da lista dos 20 selecionados será no dia 1º de outubro. Já na semana de 4 a 8 de outubro, os selecionados terão a oportunidade de participar de aulas e workshops online com mentores, que vão abordar temáticas importantes da carreira musical. A curadoria do Festival é assinada por Edu Santos. Tico Santta Cruz, Bibiana Petek e Nando Endres serão os responsáveis por toda a produção musical e durante a mentoria vão interagir com os selecionados.

Os artistas com apresentações individuais ou banda (com dois ou mais integrantes) escolhem apenas um dos dois segmentos musicais para fazer a inscrição: Praiano - gêneros da Surf Music, Indie Surf, Reggae e Pop, ou Urbano - gêneros do Folk, Pop Rock, Indie Pop, Acústico, Rap e Trap, e enviam um vídeo tocando uma música autoral inédita e não editada. Somente serão aceitas inscrições de músicos ou bandas gaúchas e residentes no Rio Grande do Sul. As dúvidas devem ser encaminhadas para o email isolamento@gmail.com.

As propostas musicais são avaliadas por uma curadoria integrante da Comissão Organizadora do evento, que verificará se os participantes cumprem todas as orientações do regulamento oficial, e selecionará as 20 melhores propostas para a fase eliminatória, com base na originalidade, letra e melodia. Após a fase de mentorias, entre 8 e 13 de outubro, os selecionados poderão aprimorar as músicas. As produções serão analisadas pelos juízes, que escolherão quatro artistas ou bandas para serem produzidas nos estúdios da Loop Reclame, em Porto Alegre. Esses quatro finalistas ganharão a produção completa de um single e serão conhecidos a partir do dia 14 de outubro.