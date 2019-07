Inscrições para o Prêmio Açorianos de Dança 2019 estão abertas

publicidade

Foram abertas as inscrições ao Prêmio Açorianos de Dança 2019 nesta segunda-feira. Podem se inscrever espetáculos, performances, produções e projetos que estrearam em Porto Alegre em 2019, produzidos por artistas locais ou aqui radicados.

As inscrições seguem até 15 de dezembro e podem ser feitas no Centro de Dança - Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo, 307) ou pelo e-mail: dancasmc@gmail.com.

Os resultados das indicações serão divulgados no dia 5 de março de 2020 e a cerimônia da premiação ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer entre os meses de março ou abril de 2020.

O edital está disponível para os participantes no Centro de Dança ou pode ser acessado online no Diário Oficial de Porto Alegre e no blog do Centro de Dança.

Reconhecimento

O Prêmio Açorianos de Dança tem como propósito o reconhecimento da produção de dança de Porto Alegre e destaca as ações de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da arte na capital gaúcha.

Os escolhidos pelas Comissões de Seleção e Premiação recerão um troféu, criado pelo artista plástico Vasco Prado.

Confira as categorias:

Prêmios do Ano

a) Espetáculo;

b) Direção;

c) Bailarino;

d) Bailarina;

e) Coreografia;

f) Cenografia;

g) Figurino;

h) Iluminação;

i) Trilha Sonora;

j) Produção;

k) Novas Mídias em Dança (filmes, videoclipes, videodanças, videoartes, videocoreografias);

l) Projeto de Difusão e Formação em Dança.



Destaques por Modalidade

a) Destaque em Balé Clássico;

b) Destaque em Jazz

c) Destaque em Sapateado;

d) Destaque em Dança Folclórica/Étnica;

e) Destaque em Danças Urbanas;

f) Destaque em Dança de Salão;

g) Destaque em Dança do Ventre;

h) Destaque em Flamenco;

i) Destaque em Dança Contemporânea.