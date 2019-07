Instituto Estadual do Livro promove homenagem a Mario Quintana

publicidade

O Instituto Estadual do Livro (IEL) promove, nesta quinta-feira, uma homenagem a Mario Quintana, no mês do aniversário do poeta. O evento, que é feito em parceria com Instituto Maria Dinorah (Imadin), ocorre na sede do IEL (rua André Puente, 318), às 14h, contação de histórias para os alunos da Escola Estadual Othelo Rosa, de Porto Alegre.

No final do dia, às 18h30min, será aberta a exposição com reproduções de Edgar Koetz, ilustrador do Livro "Pé de Pilão", do autor alegretense, e dos documentos relacionados à obra de Mario Quintana pertencentes ao Centro de Documentação Lígia Averbuck do IEL. No período da noite, às 19h, está prevista a leitura das correspondências entre Mario Quintana e a escritora Maria Dinorah. As atividades têm entrada gratuita.